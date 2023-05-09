«Бессмертный полк» шагает среди звезд: знаменитости о подвигах своих предков

В Великий День Победы принять участие в акции памяти решили и российские деятели культуры.

Почтить память родных-фронтовиков и вспомнить их героические подвиги 9 мая, когда вся страна празднует 78-й годовщину Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, захотели и российские актеры, пишет «Телепрограмма».

Сергей Безруков рассказал о своем деде Михаиле Суровом, который ушел на войну будучи 19-летним мальчишкой. Он воевал в моторазведке в составе танкового батальона. Дед актера участвовал во взятии Кенигсберга, который сейчас называется Калининград.

«Там была огневая точка противника. Мощный огонь вели, много наших положило, никак нельзя было взять город. Дед обошел точку, забросал гранатами, развернул пулемет и ударил по немцам», — вспоминает историю родственника российский актер.

А у Анны Банщиковой на фронт ушли бабушка Римма Липовская и дедушка Михаил Липовский. Они прошли через всю войну и об их отваге актриса теперь рассказывает своим детям. Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь поделился со всей страной историей своей матери Сейны Мееровны, которая участвовала в обороне Ленинграда. Она служила медсестрой в военном госпитале и помогала раненным.

Ранее 5-tv.ru опубликовал поздравление Владимира Путина с Днем Победы.