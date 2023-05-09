«Мы вам не враги»: Сальдо обратился к украинцам

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Владимир Сальдо: украинцам нужно забыть все споры с русскими

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы 9 Мая

Политик считает, что Запад уже несколько лет толкает Украину к конфликту против ее воли.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился с заявлением к украинцам в своем Telegram-канале.

«Ребята, вас просто-напросто держат за лохов. Говорят вам, что мы враги. Мы — не враги вам. Поймите — мы с вами большей частью родные люди», — говорит он.

Сальдо добавил, что сейчас необходимо забыть все споры. По его мнению, нужно вспомнить, что предки россиян и украинцев были уроженцами одной общей Родины. А сейчас украинцев против желания толкают на войну.

«Если им так надо, пусть американцы сами воюют своим оружием, вместо того, чтобы заставлять вас», — говорит врио губернатора Херсонской области.

По его словам, вместо того, чтобы урегулировать конфликт, Запад около девяти лет готовил Украину к этому конфликту.

«Это издевательство нацистского режима, которому безразлично, что с вами будет. Вы для него просто-напросто рабы», — заключил Сальдо.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин не проигнорировал просьбу властей ДНР и ЛНР. Самопровозглашенные республики подверглись активному и регулярному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому нуждались в военной помощи.

5 октября 2022 года после референдумов ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. В ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как защитники Донбасса встретили 9 Мая.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Коснулось каждой семьи: Зара поздравила россиян с Днем Победы
9 мая
Несмотря ни на что: в каких странах состоялась акция «Бессмертный полк»
9 мая
«Быть оптимистами»: Татьяна Буланова обратилась к россиянам в честь праздника
9 мая
101-летняя мама Ирины Алферовой поздравила всех землян с Днем Победы
9 мая
«Наследники победителей»: в Ивангороде провели мероприятия в честь Дня Победы
9 мая
«Концерты, шашлыки, салют»: SHAMAN рассказал о семейных традициях на 9 мая
9 мая
«Хочется обнять звуком людей»: Хибла Герзмава о праздновании Дня Победы
9 мая
В Ивангороде провели митинг по случаю Дня Победы
9 мая
Больше давления — крепче бетон: Газманов поздравил россиян с Днем Победы
9 мая
Настоящее безобразие: Посол РФ о действиях агрессивной толпы в Варшаве
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

21:05
«Вернуть утраченное»: в США разоблачили планы Зеленского после спецоперации
20:58
Коснулось каждой семьи: Зара поздравила россиян с Днем Победы
20:50
Во Львове слушавшим Лепса парням вручили повестки в военкомат
20:42
«Мы вам не враги»: Сальдо обратился к украинцам
20:36
Как юные актрисы достойно боролись с нацистами во времена ВОВ
20:30
Несмотря ни на что: в каких странах состоялась акция «Бессмертный полк»

Сейчас читают

«Фашистов спросить забыли»: Захарова ответила на обвинения в адрес лидеров СНГ
Настоящее безобразие: Посол РФ о действиях агрессивной толпы в Варшаве
Я счастлива, что живу в этой стране: Долина о Дне Победы
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео