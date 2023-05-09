Провожавший бойцов мальчик Алеша из Белгородской области приехал на парад Победы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Юный патриот признался, что ему понравились колонны боевой техники, и заявил, что в будущем сам станет военным.

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Лисковец; 5-tv.ru

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День Победы 9 Мая

Мальчик Алеша из Белгородской области, который приветствовал колонны российских военных на пути в зону спецоперации и стал героем соцсетей, побывал на параде Победы в Москве.

Алеша признался журналистам, что ему понравилось на праздновании 78-й годовщины Великой Победы на Красной площади.

«Было прикольно очень. Особенно, техника когда ездила», — сказал мальчик.

Он добавил, что в будущем сам хочет стать военным. Российским бойцам в зоне спецоперации он пожелал вернуться домой, счастья, здоровья и мирного неба над головой.

Девятилетний Алеша Павличенко из Белгородской области стал известен год назад благодаря вирусному видео, на котором он в танкистском шлеме выбегает к дороге и приветствует колонны российских военных, направляющиеся в зону спецоперации.

По словам юного патриота, он делал это по собственному желанию, и иногда даже сбегал с уроков, чтобы отдать честь защитникам Родины и поднять им настроение.

В мае прошлого года Алешу торжественно приняли в ряды военно-патриотического движения «Юнармия», а белгородские кондитеры выпустили в его честь шоколад «Алешка». Лакомство презентовали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а несколько плиток преподнес в подарок президенту РФ Владимиру Путину губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы.

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