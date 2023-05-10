Поддержать бойцов! Московские артисты приехали с масштабными гастролями в Донбасс
Артисты из Москвы приехали с масштабной гастрольной программой в Донбасс
Фото, видео: 5-tv.ru
На первый концерт артисты пригласили военных из легендарной бригады «Пятнашка». Они вместе встретили День Победы.
Поддержать участников специальной военной операции решили московские артисты. В канун Дня Победы они отправились в гастрольный тур по освобожденным городам Донбасса.
Это уже не первая подобная поездка, но именно в этот раз акция обещает быть особенно масштабной. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев знает причину. Смотрите подробности в репортаже.
Солдаты и артисты вместе встречают День Победы — в Донбассе стартовало большое турне актеров из Москвы. Они проедут по воинским частям и госпиталям, чтобы поддержать участников специальной военной операции.
«Надеюсь, не один десяток сделаем концертов и не один десяток частей посетим, будем поздравлять ребят. Тур связывает две важнейшие даты — День Победы и День освобождения Мариуполя. Начинаем с концерта 9 мая, заканчиваем в День освобождения Мариуполя», — рассказал гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин.
На первый концерт пригласили военных из интернациональной бригады «Пятнашка». Это подразделение славится тем, что в нем служат выходцы из разных стран, в том числе и имеющих статус недружественных.
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