Погибшего при теракте соратника Захара Прилепина похоронят в зоне СВО

В Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания с Александром Шубиным — соратником писателя Захара Прилепина.

Он погиб во время покушения на Прилепина. Сам писатель посетить мероприятие не смог из-за нахождения в больнице. На церемонию приехала его жена.

Александр защищал Донбасс и имел позывной «Злой», но, по словам Прилепина, был его добрым другом. И неоднократно, как подчеркивается, спасал ему жизнь.

Вот и в этот раз Шубин принял основной удар на себя. Он представлен к Ордену Мужества, похоронят его 12 мая в зоне СВО с воинскими почестями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье был обнаружен тайник с боеприпасами при расследовании дела о теракте в отношении Захара Прилепина.