Погибшего при теракте соратника Захара Прилепина похоронят в зоне СВО
Церемония пройдет с воинскими почестями.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания с Александром Шубиным — соратником писателя Захара Прилепина.
Он погиб во время покушения на Прилепина. Сам писатель посетить мероприятие не смог из-за нахождения в больнице. На церемонию приехала его жена.
Александр защищал Донбасс и имел позывной «Злой», но, по словам Прилепина, был его добрым другом. И неоднократно, как подчеркивается, спасал ему жизнь.
Вот и в этот раз Шубин принял основной удар на себя. Он представлен к Ордену Мужества, похоронят его 12 мая в зоне СВО с воинскими почестями.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье был обнаружен тайник с боеприпасами при расследовании дела о теракте в отношении Захара Прилепина.
- 11 мая
- Прилепина готовят ко второму этапу операции по фиксации костных отломков
- 11 мая
- Бастрыкин назвал подрыв автомобиля Прилепина операцией спецслужб Украины
- 11 мая
- Тайник с минами: в СК раскрыли подробности дела о теракте в отношении Прилепина
- 11 мая
- В Нижнем Новгороде попрощались с погибшим в теракте соратником Прилепина
- 10 мая
- «Саша был центром всего»: Прилепин поделился воспоминаниями о погибшем водителе
- 9 мая
- «Работаем потихоньку!» — первое видео Захара Прилепина из больницы
- 8 мая
- «Угрозы с той стороны — постоянный фон жизни»: Прилепин высказался о покушении
- 8 мая
- Жена Прилепина: плохого предчувствия перед покушением не было
- 8 мая
- Обвиняемому в покушении на Прилепина избрана мера пресечения
- 8 мая
- Подозреваемого в покушении на Захара Прилепина доставили в здание суда
Читайте также
36%
-0.13 84.15
-0.76
Нашли ошибку?