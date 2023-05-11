Тайник с минами: в СК раскрыли подробности дела о теракте в отношении Прилепина

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Бастрыкин: в Подмосковье нашли тайник с боеприпасами при расследовании дела Прилепина

Тайник с минами: в СК раскрыли подробности дела о теракте в отношении Прилепина

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

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В Подмосковье был обнаружен тайник с боеприпасами при расследовании дела о теракте в отношении Захара Прилепина. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Нашли мы тайник в Московской области, где были эти боеприпасы, мины», — уточнил он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

На Захара Прилепина было совершено покушение 6 мая. Инцидент произошел в районе поселка Пионерское в Нижегородской области. Автомобиль, в котором был писатель и его соратник Александр Шубин, взорвался. Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу. Шубин погиб, недавно стало известно о присвоении ему ордена Мужества. 

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Нижнем Новгороде попрощались с погибшим в теракте соратником Прилепина.

Тема:
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