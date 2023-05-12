Погибшего при теракте соратника Захара Прилепина хоронят в зоне СВО

Тело героя привезли на территорию военных действий, чтобы похоронить со всеми почестями.

Представленного к Ордену Мужества Александра Шубина, хоронят в зоне СВО. Вчера в Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания с героем, а сегодня его тело привезли на территорию военных действий, чтобы похоронить со всеми почестями.

Он погиб во время покушения на его друга и соратника Захара Прилепина. На вчерашнюю церемонию писатель приехать не смог из-за нахождения в больнице. Храм посетила его жена.

Александр защищал Донбасс и имел позывной «Злой», но, по словам Прилепина, был его добрым другом. И подчеркивал, что неоднократно спасал ему жизнь.

В честь Шубина планируют открыть парту героя в его родной школе, заявила директор учреждения.

Теракт произошел в районе поселка Пионерское в Нижегородской области. Автомобиль, в котором был писатель и его соратник, взорвался. Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу, а Шубин погиб.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилепина готовят ко второму этапу операции по фиксации костных отломков.