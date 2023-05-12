Погибшего при теракте соратника Захара Прилепина хоронят в зоне СВО

Погибшего при теракте Александра Шубина хоронят в зоне СВО
Фото, видео: 5-tv.ru
Тело героя привезли на территорию военных действий, чтобы похоронить со всеми почестями.
Представленного к Ордену Мужества Александра Шубина, хоронят в зоне СВО. Вчера в Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания с героем, а сегодня его тело привезли на территорию военных действий, чтобы похоронить со всеми почестями.
Он погиб во время покушения на его друга и соратника Захара Прилепина. На вчерашнюю церемонию писатель приехать не смог из-за нахождения в больнице. Храм посетила его жена.
Александр защищал Донбасс и имел позывной «Злой», но, по словам Прилепина, был его добрым другом. И подчеркивал, что неоднократно спасал ему жизнь.
В честь Шубина планируют открыть парту героя в его родной школе, заявила директор учреждения.
Теракт произошел в районе поселка Пионерское в Нижегородской области. Автомобиль, в котором был писатель и его соратник, взорвался. Прилепина госпитализировали в ближайшую больницу, а Шубин погиб.
Ранее 5-tv.ru писал, что Прилепина готовят ко второму этапу операции по фиксации костных отломков.
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