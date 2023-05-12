Суд рассмотрит жалобу на домашний арест Блиновской

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 51

Создательницу «Марафона желаний» ранее отправили под домашний арест до 26 июня.

Суд рассмотрит жалобу на домашний арест Блиновской

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Московский городской суд проверит законность помещения под домашний арест блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании денег, сообщили 5-tv.ru в пресс-службе Пресненского суда Москвы. 

Отмечается, что заседание на основании жалобы защиты знаменитости назначено на 22 мая в 13:45. 

Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня. Ей запрещается покидать пределы места проживания, а также общаться со свидетелями по делу. Также нельзя пользоваться средствами связи и интернетом, за исключением случаев вызова экстренных служб и правоохранительных органов. Тем не менее Блиновской разрешено общаться со своим мужем.

Звезду задержали 27 апреля. Она пыталась пересечь границу России с Белоруссией на арендованной машине. Скорее всего, блогершу кто-то предупредил, что ее собираются задержать. Прежде блогер купила билет на самолет до Казахстана, чтобы запутать оперативников.

По версии следствия, знаменитость использовала схему дробления бизнеса и не платила налоги за период 2019–2021 годов. Свою вину звезда признала в полном объеме. На создательницу «Марафона желаний» завели уголовное дело на сумму свыше 918 миллионов рублей,

По итогу Блиновскую отправили под домашний арест. По тяжести обвинений она могла бы попасть в СИЗО, но суд нашел смягчающие обстоятельства: четверо детей и раскаяние.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что отец Блиновской заявил о готовности сесть в тюрьму вместо нее.

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Задержание Елены Блиновской
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