«Дочь подставили»: отец Блиновской заявил о готовности сесть в тюрьму вместо нее

У родителей знаменитости арестовали пенсии. Что будет дальше?

Отец задержанной за неуплату налогов «королевы марафонов» Елены Блиновской Олег Останин признался, что готов сесть в тюрьму вместо дочери. Об этом пишут «Страсти».

Он обвинил в проблемах их семьи зятя — Алексея Блиновского, который якобы и был автором преступной схемы ухода от налогов.

«Дочь подставили, хотят посадить. Я готов сесть вместо нее, но только вместо Лены, а не вместо соучастников каких-то», — говорит Останин.

Он также добавил, что у его знаменитой дочери жизнь должна продолжаться, а ему уже «осталось мало». Пока, по его словам, блогерша находится в очень плохом состоянии, ведь у нее заблокированы все счета. Да и у Останина с женой не все так гладко — им якобы арестовали пенсии.

Блогершу Елену Блиновскую задержали в Смоленской области, когда она пыталась сбежать из России в сторону Белоруссии. На нее завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей, а также о легализации денежных средств на сумму более 43 миллионов рублей.

По версии следствия, знаменитость использовала схему дробления бизнеса и не платила налоги за период 2019–2021 годов. Свою вину звезда признала в полном объеме.

По итогу Блиновскую отправили под домашний арест. По тяжести обвинений она могла бы попасть в СИЗО, но суд нашел смягчающие обстоятельства: четверо детей и раскаяние.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как на счетах мужа блогера Блиновской нашли сотни миллионов рублей.