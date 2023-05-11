«Дочь подставили»: отец Блиновской заявил о готовности сесть в тюрьму вместо нее
Отец блогера Блиновской объявил о готовности сесть в тюрьму вместо нее
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
У родителей знаменитости арестовали пенсии. Что будет дальше?
Отец задержанной за неуплату налогов «королевы марафонов» Елены Блиновской Олег Останин признался, что готов сесть в тюрьму вместо дочери. Об этом пишут «Страсти».
Он обвинил в проблемах их семьи зятя — Алексея Блиновского, который якобы и был автором преступной схемы ухода от налогов.
«Дочь подставили, хотят посадить. Я готов сесть вместо нее, но только вместо Лены, а не вместо соучастников каких-то», — говорит Останин.
Он также добавил, что у его знаменитой дочери жизнь должна продолжаться, а ему уже «осталось мало». Пока, по его словам, блогерша находится в очень плохом состоянии, ведь у нее заблокированы все счета. Да и у Останина с женой не все так гладко — им якобы арестовали пенсии.
Блогершу Елену Блиновскую задержали в Смоленской области, когда она пыталась сбежать из России в сторону Белоруссии. На нее завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей, а также о легализации денежных средств на сумму более 43 миллионов рублей.
По версии следствия, знаменитость использовала схему дробления бизнеса и не платила налоги за период 2019–2021 годов. Свою вину звезда признала в полном объеме.
По итогу Блиновскую отправили под домашний арест. По тяжести обвинений она могла бы попасть в СИЗО, но суд нашел смягчающие обстоятельства: четверо детей и раскаяние.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как на счетах мужа блогера Блиновской нашли сотни миллионов рублей.
- 6 мая
- На счетах мужа блогера Блиновской нашли сотни миллионов рублей
- 6 мая
- На счетах блогера Блиновской и ее супруга арестовали сотни миллионов рублей
- 5 мая
- Пользы мало, а деньги получают большие: как заставить блогеров платить налоги
- 5 мая
- Всего два слова: после какого сообщения Блиновская попыталась сбежать из России
- 4 мая
- «У нее нет стыда»: психолог Степанова жестко «уколола» Блиновскую
- 4 мая
- Стас Костюшкин после клипа с оскандалившейся Блиновской побрился налысо
- 3 мая
- Думает, что это «хи-хи, ха-ха»: Лебедев обвинил Блиновскую в несерьезности
- 2 мая
- Кто следующий? На прицеле правоохранителей еще четверо известных блогеров
- 1 мая
- «Мразь, обманувшая всю страну»: Отар Кушанашвили высказал все, что думает о Блиновской
- 1 мая
- Удаляют совместные фото: после ареста Блиновской от нее отвернулись друзья
Читайте также
36%
-0.13 84.15
-0.76
Нашли ошибку?