«Ее деньги испортили»: тетя Блиновской вынесла ей вердикт после ареста

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Рита Миронова
Рита Миронова 25

Тетя Елены Блиновской прокомментировала арест родственницы-блогера

«Ее деньги испортили»: тетя Блиновской вынесла ей вердикт после ареста

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Женщина уверена, что ее родственница выйдет «сухой из воды».

Попавшую в налоговый скандал блогера Елену Блиновскую испортили деньги. Об этом заявила ее родная тетя Галина Алцыбеева, с которой та не общалась последние несколько лет.

«Ее деньги испортили. Она платила налоги до 2019 года, а потом, видимо, захотелось большей прибыли», — сказала родственница в шоу на одном из федеральных каналов.

Несмотря на такое отношение, Алцыбеева решила заступиться за «королеву марафонов». По мнению тети блогера, ту не посадят в тюрьму и позволят погасить долги по налогам.

Государству, отметила родственница, невыгодно сажать такую популярную личность. Однако если тюрьмы не миновать, вместе с Блиновской сядет и ее муж, уверена тетя звезды.

«Ее посадят, и муж сядет за соучастие, если уж на то пошло. А их детей государство будет кормить что ли?» — возмутилась она.

При этом Галина заявила, что супруг помогал Блиновской в преступных махинациях. Тем временем Следственный комитет уже предъявил Алексею Блиновскому обвинения в пособничестве.

По версии следствия, Елена Блиновская с 2019 по 2021 год «дробила» свой доход и тем самым избегала оплаты налогов государству. Таким образом накопился долг в размере 918 миллионов рублей.

Блогера задержали в Смоленской области во время попытки покинуть страну на арендованном автомобиле. На данный момент, по имеющейся информации, Блиновская выплатила государству всего десять миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Блиновской заявил о готовности сесть в тюрьму вместо нее.

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