«Есть, что рассказать»: в блоге Блиновской появились новые сообщения

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28

В Теlеgrаm-канале Блиновской появились новые посты, несмотря на запрет пользования интернетом

«Есть, что рассказать»: в блоге Блиновской появились новые сообщения

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Тема:
Задержание Елены Блиновской

Федеральная служба исполнения наказаний в скором времени должна будет отреагировать на произошедшее.

Обвиненная в неуплате налогов блогер и создатель «Марафона желаний» Елена Блиновская вышла на связь с подписчиками, несмотря на угрозу угодить в СИЗО за использование интернета. Интригующие сообщения появились в ее Telegram-канале.

Стоит отметить, что у общественности сразу же появилась версия о взломе инфлюенсера. Женщина сейчас находится под домашним арестом и выход в блог для нее может увенчаться заключением за решетку. В связи с тем, что на действия блогера наложены определенные ограничения, ФСИН будет обязана инициировать проверку по данному инциденту с целью установления, сама ли Блиновская выкладывала посты или кто-то другой получил доступ к ее аккаунту.

Тем не менее, в канале появились сообщения о том, что «Елена на связи». «Блогер» тут же поспешила огорчить пользователей — написала, что она появилась в сети ненадолго.

«У меня столько новостей… Спасибо тем, кто поддерживает меня. Я очень рискую тем, что я вышла на связь. Но у меня есть, что вам рассказать», — прокомментировала Блиновская или его же ее возможный взломщик.

Блиновская вышла на связь, несмотря на угрозу попасть в СИЗОБлиновская вышла на связь, несмотря на угрозу попасть в СИЗО. Фото: Telegram / BLINOVSKAYA

Елена Блиновская обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. По данным следствия, блогер «дробила» свои доходы в период с 2019 по 2021 год. Она была задержана правоохранительными органами в Смоленской области при попытке покинуть территорию РФ на арендованном автомобиле. На данный момент она находится под домашним арестом. Женщина имела все возможности попасть в СИЗО, однако четверо детей и полное признание вины стали смягчающими обстоятельствами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Блиновская выплатила лишь «мизерную часть» долга.

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