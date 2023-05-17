Актер Джонни Депп открыл 76-й Каннский международный кинофестиваль
Голливудский актер представил новый фильм со своим участием.
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Dave Bedrosian; 5-tv.ru
Во Франции стартовал 76-й Каннский международный кинофестиваль. На красной ковровой дорожке появились десятки мировых знаменитостей, включая Джонни Деппа. Это первое публичное появление актера после скандального развода с Эмбер Херд.
На фестиваль он прибыл, чтобы представить новый фильм со своим участием — историческую картину, где Депп сыграл роль Людовика XV. И возвращение в большое кино получилось действительно триумфальным — уже в зале актера удостоили семиминутных оваций.
Также в Каннах отметили актера Майкла Дугласа. Ему досталась «Золотая пальмовая ветвь». Выступая с торжественной речью, Дуглас поблагодарил жюри за такой почетный приз, и даже пошутил, что он старше фестиваля.
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