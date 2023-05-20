Захарова назвала насмешку Шольца о геноциде жителей Донбасса его главной ошибкой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пристыдила канцлера Германии Олафа Шольца за его насмешку над геноцидом жителей Донбасса, которую он выдал публике в прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам российского дипломата, эта короткая фраза стала его главной его ошибкой.

«Нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию, которая была инспирирована Западом», — сказала она в интервью автора проекта Anti-Spiegel.

Подводя итог речи Шольца, Захарова отметила, что немецкий политик навсегда останется в памяти людей как человек, смеявшийся над горем. Вместе с тем она подняла тему и доверия России к странам Запада. По словам дипломата, чтобы его вернуть, им нужно прекратить «раздувать» конфликт на Украине.

«Сейчас Запад должен хоть каким-то образом доказать свою кредитоспособность во всех смыслах этого слова: и в политическом смысле слова, и в правовом. Их задача — хоть как-то реабилитироваться перед мировым сообществом за то вранье», — подытожила Захарова.

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