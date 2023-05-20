Состояние Захара Прилепина позволяет ему приступить к реабилитации

Скоро начнется новый этапа восстановления писателя.
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Состояние Захара Прилепина остается стабильным. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь писателя.
«На данный момент по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии», — добавила представитель писателя.
После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей. Его состояние позволяет уже в скором времени приступить к первому этапу реабилитации, сообщили в пресс-службе Прилепина.
- 19 мая
- Прилепин рассказал о самочувствии после третьей операции: «Жив, полон надежд»
- 19 мая
- Захару Прилепину успешно провели очередную операцию
- 18 мая
- Захару Прилепину в ближайшее время проведут третью операцию
- 17 мая
- Захару Прилепину будут делать еще одну операцию
- 16 мая
- «Террористы»: Захарова ответила на заявление Буданова о деятельности ГУР в России
- 16 мая
- «За нами — правда»: Олег Рой высказался о русофобии на Западе
- 16 мая
- Глава ГУР Украины подтвердил причастность Киева к терактам в России
- 14 мая
- «Поили, грели, держали голову»: Прилепин рассказал о первых часах после покушения
- 14 мая
- Прилепин заявил о готовности вернуться в зону СВО после восстановления
- 13 мая
- «Россия неизбежно победит»: Прилепин обратился к заказчикам покушения на него
Читайте также
+14° 770 мм рт. ст.
51%
51%
79.91
-0.13 86.28
-0.22
-0.13 86.28
-0.22
Нашли ошибку?