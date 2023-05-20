Состояние Захара Прилепина позволяет ему приступить к реабилитации

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 18 0

Скоро начнется новый этапа восстановления писателя.

Состояние Захара Прилепина позволяет ему приступить к реабилитации

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Состояние Захара Прилепина остается стабильным. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь писателя.

«На данный момент по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии», — добавила представитель писателя.

После последней операции Захар Прилепин уже стал присаживаться при помощи врачей. Его состояние позволяет уже в скором времени приступить к первому этапу реабилитации, сообщили в пресс-службе Прилепина.

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Покушение на Захара Прилепина
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