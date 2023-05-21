Мечтала о нем всю жизнь: история любви Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 7 886 0

История любви Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко

Мечтала о нем всю жизнь: история любви Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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После 18 лет счастливой семейной жизни 44-летняя знаменитость осталась вдовой.

Стало известно, что супруг российской певицы Дианы Гурцкая, заместитель главы Минобрнауки Петр Кучеренко скоропостижно скончался на 47-м году жизни. Сама артистка убита горем. Как рассказал ее родной брат 5-tv.ru, пока она не готова давать комментарии журналистам — не может даже до конца осознать случившееся.

Диана и Петр были счастливы в браке с 2005 года. Спустя два года после свадьбы у незрячей исполнительницы и чиновника появился сын Константин. В июне он должен был отметить свой 16-й день рождения, однако отец не дожил совсем немного до семейного праздника.

Именно Кучеренко развеял миф о хрупкости и мягкости своей супруги. Он признался, что в жизни Гурцкая далеко не такая, какой кажется со стороны. На самом деле она обладает строптивым характером, однако общий язык им найти удалось. Как отмечала звезда в одном из интервью, именно о такой любви, которую ей дарил Петр, она мечтала с детства.

Ранее 5-tv.ru пиал, что Диана Гурцкая рассказала о первом свидании со своим мужем.

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