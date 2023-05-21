Депутат Олег Смолин назвал возможную причину смерти Петра Кучеренко

Коллеги и товарищи признались, что новость о смерти чиновника грянула будто гром среди ясного неба.

Депутат Государственной думы Олег Смолин предположил, что причиной смерти замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко стал инфаркт или инсульт. Скоропостижную кончину супруга певицы Диана Гурцкая он прокомментировал в беседе с «Известиями».

Смолин признался — новость о смерти коллеги и товарища стала для него неожиданностью, как и для большинства других людей. По его словам, только в начале месяца они поздравляли Кучеренко с днем рождения. 3 мая ему исполнилось 46 лет.

«Мне предпосылки не известны. Скорее всего, хотя я не медик, это был инфаркт или инсульт», — предположил депутат.

Муж российской артистки скончался 20 мая во время возвращения из командировки. Самолет с ним на борту экстренно сел в Минеральных водах, однако медики не смогли стабилизировать состояние чиновника. Семья пока не готова давать комментарии журналистам. Как рассказал ранее 5-tv.ru родной брат Гурцкая, артистка убита горем и не может прийти в себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истории любви Дианы Гурцкая и Петра Кучеренко.