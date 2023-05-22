Грубое вмешательство в дела: МИД Китая раскритиковал заявления западных лидеров на G7

Эти вопросы, подчеркнули в МИД, касаются лишь самой страны.

Пекин недоволен заявлениями, сделанными на саммите G7. Замглавы МИД КНР выразил протест послу Японии из-за очернения Китая и обсуждения вопросов, касающихся страны, на международной встрече в Хиросиме.

В Поднебесной заявили, что произошло грубое вмешательство во внутренние дела Китая и участники мероприятия нанесли ущерб безопасности государства.

В частности, разговоры велись о Тайване, Гонконге, Синьцзяне и Тибете. Официальный представитель МИД подчеркнул, что эти вопросы касаются только Китая и заявил, что КНР выступает против внешнего воздействия на внутреннюю политику страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай призвал иностранные посольства и международные организации в Пекине не использовать стены своих зданий для «политической пропаганды».