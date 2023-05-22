«Спасибо, папа»: 15-летний сын Кучеренко трогательно попрощался с отцом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 279 0

Сын умершего Петра Кучеренко Константин попрощался с отцом в соцсети

«Спасибо, папа»: 15-летний сын Кучеренко трогательно попрощался с отцом

Фото: Владимир Вяткин / ТАСС

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Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Молодой человек призвал подписчиков ценить родных.

Сын скоропостижно умершего замглавы Минобрнауки РФ Петра Кучеренко и певицы Дианы Гурцкая Константин впервые публично отреагировал на смерть отца.

На своей странице в соцсети ВКонтакте 15-летний Кучеренко написал, что его папа был слишком молод для того, чтобы уйти из жизни. Также подросток поблагодарил всех, кто написал ему слова поддержки.

«Цените своих родных и прямо сейчас скажите им, что вы их любите. Цените каждый момент с ними, жизнь жестокая штука. Никто не знает, что может произойти», — обратился молодой человек к подписчикам.

Пост Кучеренко сопроводил фотографией с отцом, подписав, что она была сделана минувшим летом.

«Спасибо, папа. Люблю», — написал он.

Петр Кучеренко с сыном КонстантиномПетр Кучеренко с сыном Константином. ВКонтакте / kotmertviy

Также сын Кучеренко ответил хейтерам, которые после смерти чиновника написали в сети «много злых и гневных комментариев». Константин подчеркнул, что каким бы ни казался его отец многим людям, для него самого он был и останется «самым лучшим папой».

Известно, что вдова Петра Кучеренко 44-летняя певица Диана Гурцкая пребывает в шоке от случившегося и отказывается общаться с журналистами. Ее брат Роберт утверждает, что чиновник не жаловался на здоровье перед вылетом. Напротив, он был в хорошем настроении и сказал, что везет подарки близким.

Ранее 5-tv.ru назвал дату и место прощания с Петром Кучеренко.

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