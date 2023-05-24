Плохие новости: как США отреагировали на украинскую ДРГ в Белгородской области
Пентагон сообщил о контроле над использованием своей техники украинскими диверсантами
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. Stephen Perez; 5-tv.ru
ВСУ отказали в поставке ракетных комплексов, аналогичных Storm Shadow.
Пентагон внимательно следит за сообщениями об использовании своей военной техники украинскими диверсантами.
Ведь при попытке вторжения в Белгородскую область боевики передвигались на американских Hummer и бронетранспортерах MaxxPro. В Вашингтоне заявили, что не разрешали Киеву передавать эти боевые единицы кому бы то ни было и тем более использовать их для атак на российскую территорию.
И теперь из США приходят плохие новости для Украины: Пентагон отказывается поставлять ракетные комплексы, аналогичные британским Storm Shadow.
А обещанные истребители F-16 передадут ВСУ еще не скоро, для широко анонсированного контрнаступления они точно не предназначены.
В то же время целый ряд стран НАТО друг за другом спешат откреститься от поставок самолетов под различными предлогами. Так, итальянцы и испанцы заявили, что у них просто нет собственных F-16.
И обучать пилотированию летчиков ВСУ тоже не собираются. Лишь Германия порадовала Украину.
В новый пакет немецкой помощи вошли беспилотники, грузовики и мостоукладчики. А в перспективе могут передать и дальнобойные ракеты «Таурус».
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