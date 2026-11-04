В результате удара ВСУ по Донецку повреждены несколько зданий и сгорели машины

Украинские боевики совершили налет ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на офис телекоммуникационной компании в Киевском районе Донецка в ночь с 3 на 4 ноября. Кадры последствий оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По зданию нанесли не менее пяти ударов. В соседних домах выбило стекла, также рядом сгорели припаркованные машины. Информация о раненых уточняется.

Обстрелы мирных территорий Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ продолжаются — ранее в октябре на Донецк совершались регулярные атаки ударных БПЛА, в результате чего гражданские лица из числа местных жителей получали ранения — например, только за 9 октября были ранены сразу четыре человека.

Страдает и пригород Донецка Горловка — 7 октября в результате налета дронов получил ранение мирный житель в Никитовском районе. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. В целом украинские боевики с начала СВО совершают целенаправленные обстрелы российских территорий как в новых регионах, так и в приграничье Белгородской, Брянской, Курской и других областей.

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