В Кремле объяснили невозможность «заморозки» конфликта на Украине

Россия выступает против заморозки конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя аналогичную позицию Запада.

«Россия солидарна», — отметил он в беседе с ТАСС.

Недавно Германия заявила, что конфликт ни в коем случае нельзя замораживать. Мирные переговоры не должны привести к такому результату, считает канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом государство выступает за то, чтобы РФ вывела свои войска с территории Украины.

Россия, в свою очередь, согласна только на один итог: обеспечение своих интересов и достижение всех целей. Сделать это можно либо с помощью спецоперации, либо каких-либо других способов.

«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами», — отметил Песков.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция в Донбассе, направленная на помощь мирным гражданам, которые с 2014 года жили под постоянным обстрелом со стороны ВСУ (Вооруженные силы Украины). Президент РФ Владимир Путин откликнулся на просьбу о помощи и объявил о начале денацификации и демилитаризации Украины.

Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля 2022-го. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. Западные страны назвали действия РФ «агрессией» и объявили стране экономическую войну, начав активно поставлять оружие на Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поблагодарил Додика за нейтралитет в украинском вопросе.