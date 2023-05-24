В последний путь: в Москве завершилось прощание с Петром Кучеренко

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 831 0

Гроб с Петром Кучеренко отправился на Троекуровское кладбище

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Похороны состоятся на Троекуровском кладбище сразу после траурной церемонии.

В Москве завершилось прощание с заместителем министра науки и образования РФ Петром Кучеренко. После траурной церемонии гроб с его телом отправился на Троекуровское кладбище, где семья планирует захоронить его. Ритуал погребения начнется в 13:00.

Прощание с чиновником началось в 11:00 по московскому времени в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. На церемонии собрались родные и близкие Кучеренко, а также коллеги и знакомые. Его супруга певица Диана Гурцкая и 15-летний сын Константин убиты горем. Собравшиеся люди в буквальном смысле поддерживали изнуренную трагедией артистку.

О смерти Кучеренко стало известно 20 мая. Он скоропостижно скончался во время перелета в Москву. Самолет с ним экстренно был посажен в Минеральных Водах, однако медики не смогли нормализовать его состояние. Предварительной причиной смерти государственного деятеля назвали сердечный приступ.

Ранее 5-писал, что Диана Гурцкая вместе с сыном пришла попрощаться с умершим мужем.

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