В полном трауре: Диана Гурцкая вместе с сыном пришла попрощаться с умершим мужем
Диана Гурцкая вместе с сыном пришла попрощаться с умершим мужем
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Церемония прощания с Петром Кучеренко проходит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.
Певица Диана Гурцкая вместе с 15-летним сыном пришла проститься с мужем в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Соответствующие кадры публикует ТАСС.
На фотографии певица стоит у гроба, а рядом с ней столпились люди, которые в буквальном смысле поддерживают ее в такой тяжелый момент.
Официальная церемония прощания с Петром Кучеренко проходит в кругу самых близких людей — на этом настаивал брат Дианы Гурцкая, так как беспокоился за ее состояние. По словам Роберта, Диана едва стоит на ногах из-за смерти любимого супруга.
Петр Кучеренко был заместителем главы Минобрнауки РФ, любящим мужем и прекрасным отцом. 20 мая чиновник неожиданно скончался во время перелета. Кучеренко возвращался домой из командировки на Кубу, как вдруг ему стало плохо прямо на борту самолета. Экстренная посадка и помощь врачей не помогли спасти мужчину. Он ушел из жизни в возрасте 46 лет.
После церемонии прощания в соборе Петра Кучеренко похоронят на Троекуровском кладбище.
Ранее 5-tv.ru публиковал последнее прижизненное фото мужа Дианы Гурцкая.
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