Стал вечным соседом: семья умершей Началовой пришла проститься с Кучеренко

Мужа Дианы Гурцкая похоронили на Троекуровском кладбище. В марте 2019 года там же нашла покой Юлия Началова.

На похороны замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко в Москве приехали близкие, друзья и коллеги, а также были замечены родственники покойной певицы Юлии Началовой. Об этом пишет издание dni.ru.

Артистка умерла в 2019 году и была похоронена на Троекуровском кладбище, там же, где теперь покоится тело мужа Дианы Гурцкая. Родители Началовой пришли поддержать убитых горем родственников чиновника и выразить им соболезнования.

Помимо них, на церемонии также присутствовали Катя Лель, Анита Цой, Марк Тишман, Юрий Аксюта и другие. Рядом с Гурцкая, не проронившей ни одной слезинки, постоянно были самые близкие люди — сын Константин, брат Роберт и свекровь.

Петр Кучеренко скоропостижно скончался 20 мая во время возвращения из командировки. Чиновник летел на самолете с Кубы, как вдруг ему стало плохо. Врачи не смогли спасти его.

Новость о внезапной кончине 46-летнего мужа поразила Гурцкая и всю ее семью. Родные и близкие отзывались о нем как о заботливом и любящем муже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Диана Гурцкая проводила покойного мужа в последний путь.