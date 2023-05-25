Стал вечным соседом: семья умершей Началовой пришла проститься с Кучеренко

Родители Юлии Началовой пришли проститься с Петром Кучеренко
Фото: 5-tv.ru
Мужа Дианы Гурцкая похоронили на Троекуровском кладбище. В марте 2019 года там же нашла покой Юлия Началова.
На похороны замглавы Минобрнауки Петра Кучеренко в Москве приехали близкие, друзья и коллеги, а также были замечены родственники покойной певицы Юлии Началовой. Об этом пишет издание dni.ru.
Артистка умерла в 2019 году и была похоронена на Троекуровском кладбище, там же, где теперь покоится тело мужа Дианы Гурцкая. Родители Началовой пришли поддержать убитых горем родственников чиновника и выразить им соболезнования.
Помимо них, на церемонии также присутствовали Катя Лель, Анита Цой, Марк Тишман, Юрий Аксюта и другие. Рядом с Гурцкая, не проронившей ни одной слезинки, постоянно были самые близкие люди — сын Константин, брат Роберт и свекровь.
Петр Кучеренко скоропостижно скончался 20 мая во время возвращения из командировки. Чиновник летел на самолете с Кубы, как вдруг ему стало плохо. Врачи не смогли спасти его.
Новость о внезапной кончине 46-летнего мужа поразила Гурцкая и всю ее семью. Родные и близкие отзывались о нем как о заботливом и любящем муже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Диана Гурцкая проводила покойного мужа в последний путь.
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