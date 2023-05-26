В России стартует основная волна сдачи ЕГЭ
За порядком на экзаменах проследят 15 тысяч онлайн-наблюдателей и нейросеть.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru
Сегодня стартует основная волна сдачи ЕГЭ — выпускники пишут химию, литературу и географию. При этом будут использовать актуальные карты — с новыми границами нашего государства.
За порядком на экзаменах проследят 15 тысяч онлайн-наблюдателей и нейросеть. При подозрительном поведении она подаст сигнал и отправит видео на проверку.
Для выпускников на Сахалине первым испытанием стала дорога на ЕГЭ. Из отдаленного села до райцентра добирались семь часов. Преградой стал покосившийся мост.
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