Новая волна: в Петербурге растет заболеваемость коронавирусом

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В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Тема:
Вакцина от COVID-19

В связи с этим больница Святителя Луки развернула ковидный корпус-трансформер.

В Петербурге растет заболеваемость коронавирусом. Недельный показатель — почти тысяча заболевших, трое скончались. В городских стационарах сейчас находятся около полутора тысяч пациентов с COVID, 50 — в реанимации, 12 подключены к ИВЛ. В больницах разворачивают дополнительные койки. Сегодня начал прием корпус-трансформер больницы Святителя Луки на 165 мест. В красной зоне побывал корреспондент «Известий» Дмитрий Будков.

Через час — сюда без спецзащиты уже не пустят, когда госпиталь объявят красной зоной. Принимать будут пациентов с диагнозом COVID, острой формы ОРВИ, ГРИППа и разными видами пневмонии.

«Госпиталь уже формировался, вернее уже работал в таком формате, как сейчас. На сегодняшний день речь идет о том, что не хватает коек, на которых лечатся пациенты как с новой коронавирусной инфекцией, так и с другими формами респираторных, вирусных заболеваний», — рассказывает замглавного врача по медицинской части клинической больницы Святителя Луки Игоря Орлов.

Оборудование — в полной готовности, в палатах последние приготовления. На трансформацию ушло всего пять дней. Теперь здесь особый режим, в который включились около 150 медиков.

«Всего в госпитале 12 реанимационных койко-мест. Из них восемь находится здесь в бывшем зале ЛФК, который несколько дней был полностью расформирован. О нем напоминает только вот лесенка для упражнений», — говорит корреспондент.

Всего под COVID в Петербурге развернуто 1742 койки. 1500 из них — уже заняты. В поликлиниках Петербурга — очереди. В медучреждениях введен обязательный масочный режим. Но для профилактики этого явно не достаточно. А основной работающей вакцины Спутник V — нет.

Тесты на ковид в аптеках еще не дефицитный товар, но поискать придется. По словам иммунологов, новый штамм вируса в этом ряду всего «лишь один из» наряду с ОРВИ, ГРИППом. От последнего специалисты советуют привиться как можно скорее.

«В первую очередь нужно вакцинироваться от гриппа, поскольку у нас ожидается сезон гриппа. И были провальные вакцинации от гриппа в прошлом и позапрошлом году. Повышенная заболеваемость связана с тем, что был утрачен коллективный иммунитет. Многие переболели COVID. Он обладает иммунодепрессивным действием. Снижается иммунитет», — говорит врач-иммунолог Зоя Скорпилева.

Медики фиксируют и риск развития пневмонии на фоне COVID. Проявиться она может как осложнение в острых формах, так и самостоятельно вследствие ослабления иммунитета.

В группе риска, говорят медики, прежде всего люди преклонного возраста, и страдающие хроническими заболеваниями. Рецепт для всех один — маски в общественных местах. А при первых же симптомах — к врачу и максимальное ограничение контактов.

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