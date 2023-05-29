Брат Дианы Гурцкая не может смириться со смертью Кучеренко: «Ты еще с нами»

Для него муж сестры стал не просто формальным родственником, а близким другом. Он признался, что все еще не готов попрощаться.

Брат певицы Дианы Гурцкая Роберт опубликовал в своем блоге последнюю совместную фотографию с ушедшим из жизни супругом сестры Петром Кучеренко. На снимке все трое позируют на фоне морского берега и беззаботно улыбаются. Он признался: боль утраты очень сильна. Проститься, принять факт смерти — пока просто не получается.

Замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скоропостижно скончался 20 мая. Он возвращался домой из командировки на Кубу и резко почувствовал себя плохо в самолете. Воздушное судно экстренно посадили в Минеральных Водах, вызвали врачей, но спасти чиновника не удалось. Ему было 46 лет. Похоронили на Троекуровском кладбище. Родные были шокированы внезапной трагедией.

«Мой дорогой брат Петя, это наше последнее фото… Сегодня девять дней как мое сердце разрывается от боли. Даже представить не мог такое состояние… Пустота и серость. Ты не звонишь, не спрашиваешь ничего, не ставишь задачи, не сообщаешь новости, не напоминаешь мне про дни рождения моих друзей, как ты обычно делал… Дни проходят однообразно, без интереса, тускло и тяжело», — пишет в личном блоге Роберт Гурцкая.

Чиновник и певица поженились в 2005 году, спустя два года на свет появился их сын Константин. Очевидно, для брата (и продюсера по совместительству) артистки случившееся — не только ее горе, но и собственное. Роберт признался, что старается скрыть от сестры и племянника свое угнетенное состояние, но пока не получается.

«Не буду с тобой прощаться. Говорят, 40 дней ты еще здесь с нами», — такими словами закончил он свой пост.

В прежних обращениях продюсера к покойному звучали не менее трогательные слова. Он благодарил Кучеренко за счастье сестры, называл светом для всей его семьи. Теперь же остается лишь смириться с судьбой, отнявшей родного человека.

Ранее 5-tv.ru выяснял, что могла стать причиной внезапной смерти Петра Кучеренко.