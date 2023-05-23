Новые обстоятельства смерти Кучеренко: что случилось на борту самолета?

Экстренное вмешательство врачей не помогло спасти жизнь пациента. Мог ли супруг Дианы Гурцкая знать о серьезных проблемах со здоровьем?

Замминистра науки и высшего образования, муж певицы Дианы Гурцкая Петр Кучеренко скончался в возрасте 46 лет. Трагедия произошла прямо на борту самолета, когда чиновник возвращался из командировки на Кубу. Предварительно, причиной трагедии Кучеренко мог стать не сердечный приступ, а приступ эпилепсии. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Муж певицы Дианы Гурцкая скончался 20 мая. В 22:15 с борта, на котором передвигался Кучеренко, поступил сигнал о том, что ему стало плохо. В 22:40 самолет экстренно сел в Минеральных водах. Врачи старались оказать чиновнику первую помощь, но не смогли спасти.

Два года назад Петр Кучеренко был назначен заместителем министра науки и высшего образования России. С женой Дианой Гурцкая он создал Фонд помощи незрячим детям. Супруги вместе воспитывали единственного сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после трагичного известия Диана Гурцкая начала плакать и кричать.