Новые обстоятельства смерти Кучеренко: что случилось на борту самолета?
Петр Кучеренко мог умереть из-за внезапного приступа эпилепсии
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Экстренное вмешательство врачей не помогло спасти жизнь пациента. Мог ли супруг Дианы Гурцкая знать о серьезных проблемах со здоровьем?
Замминистра науки и высшего образования, муж певицы Дианы Гурцкая Петр Кучеренко скончался в возрасте 46 лет. Трагедия произошла прямо на борту самолета, когда чиновник возвращался из командировки на Кубу. Предварительно, причиной трагедии Кучеренко мог стать не сердечный приступ, а приступ эпилепсии. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Муж певицы Дианы Гурцкая скончался 20 мая. В 22:15 с борта, на котором передвигался Кучеренко, поступил сигнал о том, что ему стало плохо. В 22:40 самолет экстренно сел в Минеральных водах. Врачи старались оказать чиновнику первую помощь, но не смогли спасти.
Два года назад Петр Кучеренко был назначен заместителем министра науки и высшего образования России. С женой Дианой Гурцкая он создал Фонд помощи незрячим детям. Супруги вместе воспитывали единственного сына.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после трагичного известия Диана Гурцкая начала плакать и кричать.
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