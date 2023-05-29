Помогли пехоте: экипаж комплекса «Штурм-С» уничтожил опорный пункт ВСУ

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Экипаж комплекса «Штурм-С» уничтожил опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Военные хвалят машину за скорость, точность и способность незаметно подобраться к противнику.

Вражескую технику в зоне СВО поражают российские самоходные ракетные комплексы «Штурм-С».

Это многоцелевые машины для уничтожения бронетехники и инженерных сооружений противника. Кроме того, «Штурм-С» способен уничтожать низколетящие воздушные цели — например, вертолеты и дроны.

Военные хвалят машину за скорость, точность и способность незаметно подобраться к противнику и нанести удар. Преимущество «Штурм-С» заключается в том, что можно работать в любую погоду.

Так, был обнаружен труднодоступный опорный пункт, который наши товарищи — пехота — долго пытались взять. Затем они нашли место, откуда можно было произвести пуск. Выехали незамедлительно, а после этого произвели два пуска, в результате чего он был поражен.

Тема:
Спецоперация
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Помогли пехоте: экипаж комплекса «Штурм-С» уничтожил опорный пункт ВСУ

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