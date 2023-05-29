Брат Дианы Гурцкая показал ее последнее фото с мужем: «Сердце разрывается от боли»

Певица похоронила супруга Петра Кучеренко на минувшей неделе. Она все еще не оправилась от шока из-за скоропостижной смерти мужа.

Брат певицы Дианы Гуркцкая опубликовал последнее фото с ней и еще живым супругом знаменитости Петром Кучеренко. Снимок Роберт выложил в личном блоге.

«Мой дорогой брат, Петя, это наше последнее фото. Сегодня девять дней, как мое сердце разрывается от боли. Даже представить не мог такое состояние. Пустота и серость», — подписал фото брат Дианы Гурцкая.

Он добавил, что Петр Кучеренко часто звонил ему, рассказывал новости, напоминал про дни рождения близких и ставил задачи. Сейчас Роберту очень не хватает этого повседневного общения.

«Дни проходят однообразно, без интереса, тускло и тяжело. Стараюсь быть сильнее и не показывать мое состояние Диане с Костей (сыном. — Прим. ред.). Пока не получается. Не буду с тобой прощаться. Говорят, 40 дней ты еще здесь, с нами…» — подытожил Роберт.

Диана Гурцкая похоронила мужа Петра Кучеренко (слева) на минувшей неделе. Фото: Instagram* / robertgurtskaya

Как пишут 7Дней.ru, Диана Гурцкая до сих пор шокирована внезапной смертью мужа. Она продолжает хранить молчание о трагедии, отгородилась от всех и не выходит на связь даже с близкими друзьями. Чтобы поддержать артистку, с ней круглосуточно находятся родные.

Диана Гурцкая вышла замуж за Петра Кучеренко в 2005-м. Спустя два года у пары родился сын Константин. Супруг певицы скоропостижно скончался 20 мая. Он внезапно почувствовал себя плохо в самолете, когда возвращался в Россию из командировки на Кубе — мужчина занимал пост замминистра науки и высшего образования РФ. Воздушное судно экстренно посадили в Минеральных Водах, но спасти чиновника врачи не успели.

Петру Кучеренко было всего 46 лет. На минувшей неделе его похоронили на Троекуровском кладбище. Ранее 5-tv.ru сообщал, во время похорон сыну Дианы Гурцкая вручили уникальную вещь у гроба отца.

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