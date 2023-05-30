Боевики ВСУ нанесли массированный удар по Михайловке из РСЗО HIMARS
Российская армия ответила ударом по военной инфраструктуре Дзержинска.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru
Киевские формирования нанесли массированный удар по Михайловке Запорожской области.
Местные власти подтвердили гибель мирного жителя, еще два человека получили ранения. Как уточнили в оперативных службах региона, боевики стреляли из РСЗО HIMARS.
Всего в Михайловке зафиксировали четыре прилета со стороны ВСУ. Еще около 30 ракет боевики выпустили по Донецку и почти 20 — по Горловке.
Известно об одном погибшем, а всего же за сутки украинские радикалы обстреляли территорию ДНР более 30 раз. Российская армия ответила ударом по военной инфраструктуре Дзержинска. Планирующими бомбами наши военные уничтожили склад топлива и транспорт противника.
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