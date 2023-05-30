СК возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на Москву

В расследованию были привлечены опытные следователи и криминалисты.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту атаки беспилотных летательных аппаратов на Москву и Московскую область. Об этом сообщило ведомство в своем официальном Telegram-канале.
Уточняется, что дело было возбуждено по статье, предусматривающей наказание за реализацию террористического акта, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
В публикации отмечается, что к расследованию инцидента были привлечены опытные сотрудники СК, а также криминалисты и работники судебно-экспертного центра федерального органа.
Утром 30 мая восемь БПЛА предприняли попытку атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Все они, как рассказали в Минобороны, были сбиты в результате эффективной работы систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.
Мэр Москвы Сергей Собянин, оценивая нанесенный ущерб, сообщил, что лишь несколько зданий получили несерьезные повреждения. Эвакуированные москвичи начали возвращаться в дома.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, что громкие хлопки, которые жители Подмосковья могли слышат утром — это звуки работы российских ПВО.
В Кремле атаку беспилотников на Москву назвали ответом киевского режима на удары по центру принятия решений на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы для населения нет.
Накануне, после того, как Россия нанесла высокоточные удары по военной инфраструктуре киевских формирований, глава украинской разведки Кирилл Буданов пригрозил отомстить. Он пообещал, что россияне скоро пожалеют и ответ не заставит себя долго ждать. На возмездие намекал и мэр Киева Виталий Кличко. В интервью местному телеканалу он задал вопрос: "Почему жители Москвы могут спать спокойно?". Это высказывание было адресовано главнокомандующему ВСУ.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места падения беспилотника в Красногорском районе.
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