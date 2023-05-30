Опубликованы кадры с места падения беспилотника в Красногорском районе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 79 0

Очевидцы опубликовали видео с места падения беспилотника в Красногорском районе

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

На месте работают экстренные службы.

Беспилотный летательный аппарат упал недалеко от элитного поселка «Ильинка» в Красногорском районе в Подмосковье. Источник 5-tv.ru предоставил видео с места происшествия.

На кадрах видно, что за чертой коттеджных построек стоят несколько машин силовых структур, в том числе полицейские. Экстренные службы продолжают дежурить на месте и выполняют все необходимые меры для установления обстоятельств случившегося.

Охраняемая природная зона близь «Ильинки» также оцеплена сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские не пускают местных жителей и других посетителей на территорию.

Утром 30 мая жители Подмосковья могли услышать громкие хлопки — губернатор Московской области сообщил, что это была работа российских систем ПВО. Средства противовоздушной обороны сбили несколько дронов, направляющихся к столице.

В Минобороны РФ сообщили, что всего в атаке на Москву были задействованы восемь БПЛА самолетного типа. Все они были ликвидированы.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичи начинают возвращаться в свои дома после атаки дронов.

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