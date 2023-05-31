Мишустин: предприятия ОПК многократно увеличили выпуск продукции для нужд СВО

В России выпуск продукции для нужд спецоперации (СВО) был увеличен многократно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам коллегии Минпромторга.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ работает в режиме максимальной загрузки.

«Параллельно с выполнением целевых заданий идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники. Хотел бы поблагодарить всех, кто трудится на оборонных заводах», — заявил Мишустин.

До этого стало известно о том, что производство боевых машин пехоты БМП-3 увеличилось в несколько раз. Объемы были наращены с помощью российского оборонного предприятия «Курганмашзавод». Наращивание производства военной техники происходит на фоне проведения СВО.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в России в несколько раз нарастили производство БМП-3 для нужд СВО.