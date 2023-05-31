Украина получила новый грант от США на 1,25 млрд долларов на социальные обязательства
На что Киев хочет направить полученные деньги?
Фото: AP / Nariman El-Mofty
Киев получил от США новый грант в размере более миллиарда долларов. Об этом сообщает министерство финансов Украины.
«От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 миллиарда долларов через целевой фонд многих доноров Всемирного банка», — говорится в сообщении.
Также известно, что в 2023 году Украина получила уже шесть миллиардов долларов грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США. Поясняется, что все деньги будут направлены на возмещение расходов госбюджета, то есть на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми, оплату труда работников образовательной сферы и поставщиков медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Белом доме раскрыли дату начала контрнаступления ВСУ.
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