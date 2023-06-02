Главный праздник выпускников: как идет подготовка к «Алым парусам»

Бриг «Россия» уже готовят к спуску на воду.

Меньше месяца осталось до самого красивого праздника страны. В этом году «Алые паруса» будут особенными! Сцену уже начали собирать, она будет больше обычного, а вот главный атрибут останется неизменным — бриг «Россия» прошел все необходимые процедуры и уже готов поднять паруса. Наш корреспондент Максим Облендер увидел, как проходила подготовка судна.

Главная ночь для всех выпускников уже совсем близко. Тысячи ребят под десятки тысяч залпов салюта вновь увидят, как словно из сказочного тумана в парадной Неве появится белоснежный бриг Россия под «Алыми парусами». Он тоже уже почти готов к этой долгожданной встрече.