Среди отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя сирота
СК: одной из отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя сирота
Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova
Девушка употребляла спиртное в компании старшей сестры.
В числе отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя сирота, девушку доставили в реанимацию. Об этом сообщается Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.
Уточняется, что в ночь на 4 июня пострадавшая пила спиртное в компании своей 25-летней родной сестры. После этого девушке стало плохо, ее госпитализировали с отравлением. Состояние несовершеннолетней оценивается как тяжелое.
Число погибших из-за употребления суррогатного сидра в Ульяновской и Самарской областях увеличилось до 12 человек. Еще столько же остаются в больницах.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских ранее сообщил, что граждане отравились напитком под названием «Мистер сидр», который производят в Самарской области. Поставлявший напиток 32-летний предприниматель задержан. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Димитровграда в Ульяновской области призвали жителей не покупать и не пить разливной алкоголь. С предостережением также выступил Роспотребнадзор.
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