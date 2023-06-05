Уголовные дела об отравлении сидром будут переданы в главное управление СК РФ

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей сидром в главное управление. В Telegram-канале ведомства сказано, что дальнейшим расследованием инцидента в Ульяновской и Самарской областях будут заниматься более объективно и всесторонне.

Уголовное дело по факту отравления возбуждено после того, как из-за употребления суррогатного сидра погибло 16 человек. Еще несколько человек находятся в больницах.

Люди в Ульяновской и Самарской областях начали обращаться в больницу с 3 июня. Массовое отравление, по предварительным данным, вызвал некачественный сидр в разных магазинах.

Роспотребнадзор призвал местных жителей не покупать и не пить разливной алкоголь, в том числе «Мистер сидр», изготовленный в Самарской области. Напиток сейчас изымают из продажи. По поручению главы ведомства Анны Поповой сидр будут изымать по всей стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что среди отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя сирота.