Объявился новый наследник Вячеслава Зайцева: «У меня на руках завещание»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 856 0

Мистер Вселенная Эдуард Кривенко заявил о правах на наследство модельера Вячеслава Зайцева

Объявился новый наследник Вячеслава Зайцева: «У меня на руках завещание»

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

Одна из моделей знаменитого кутюрье собирается обратиться в суд и получить свою долю.

Наследником покойного модельера Вячеслава объявил себя 39-летний Эдуард Кривенко — трижды «Мистер Вселенная» и один из любимых манекенщиков мастера. Прежде претендентом на имущество и накопления кутюрье считался лишь его единственный сын Егор. Не успел родственник вступить в свои законные права, как в эфире федерального канала выступил конкурент.

«У меня на руках завещание Вячеслава Михайловича Зайцева. С этим документом я собираюсь идти в суд… Я знаю, что заслужил все по праву», — заявил Кривенко в программе Андрея Малахова.

Продемонстрировать или хотя бы зачитать важную бумагу на публике мужчина отказался. По собственным словам, побоялся спекуляций. Он утверждает, что был опорой и поддержкой модельеру на протяжении долгого времени. Родной сын не общался с Зайцевым, и Кривенко якобы взял эту роль на себя.

123В 2007 году Эдуард Кривенко стал «Мистером Россия», а в 2012-м — «Мистером моделью Вселенной». Instagram* / eduardkrivenko_official

«Мистер Вселенная» рассказал, что мастер брал его с собой в поездки в Париж, где у него есть квартира рядом с Эйфелевой башней. Кривенко добавил, что модельер не хотел надолго расставаться, а потому снял ему квартиру на Арбате. В преданной любви Зайцева красавчик не сомневается. Он верит, что получит если не все имущество покойного, то хотя бы большую часть.

Манекенщик также отметил, что еще при жизни дизайнер обещал обеспечить его машиной и жильем. Более того, Кривенко готов взяться за перезахоронение своего благодетеля. Он хочет найти элитное место в столице, так как считает, что Егор Зайцев отомстил отцу, а не исполнил его волю, упокоив тело в сельской местности в подмосковном Щелково.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая судьба ждет Дом моды после смерти Вячеслава Зайцева.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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