Власти ввели режим ЧС после подрыва Каховской ГЭС

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 211 0

Ситуация находится на непрерывном контроле.

Власти ввели режим ЧС после подрыва Каховской ГЭС

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Режим чрезвычайной ситуации введен введен на территории Новокаховского городского округа Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, в результате чего оказались подтоплены некоторые прибрежные участки.

Режим ЧС вводится властями во вторник, 6 июня, с 12:00. Соответствующее распоряжение подписал глава городской военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев.

В документе говорится, что в регионе будут привлекаться силы для защиты жилого фонда и гражданской инфраструктуры, а также для восстановительных работ. Власти будут держать ситуацию на непрерывном контроле.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Уточнялось, что разрушены 11 из 28 пролетов. В результате подрыва дамбы могут быть подтоплены 80 населенных пунктов. При этом, по информации властей, серьезных причин для паники нет.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры того, как Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду.

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