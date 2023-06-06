Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду — эксклюзивные кадры

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 4 949 0

Каховская ГЭС почти полностью ушла под воду после подрыва

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Подрыв Каховской ГЭС

Из-за удара оказались разрушены 11 пролетов станции.

Каховская ГЭС, по которой боевики киевского режима нанесли удар, почти полностью ушла под воду. Эксклюзивные кадры последствий получил корреспондент «Известий».

На видео можно заметить, что из воды видны лишь верхушки молодых деревьев.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Уточнялось, что разрушены 11 из 28 пролетов. В результате подрыва дамбы могут быть подтоплены 80 населенных пунктов. При этом, по информации властей, серьезных причин для паники нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сельхозполя вдоль побережья Днепра смыты водой из-за подрыва Каховской ГЭС.

Тема:
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