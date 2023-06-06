Из-за разрушения Каховской ГЭС могут быть подтоплены 80 населенных пунктов

Глава администрации Владимир Леонтьев отметил, что может потребоваться временная эвакуация местных жителей.
Фото: © РИА Новости
На Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов. В результате подрыва дамбы могут быть подтоплены 80 населенных пунктов. Такой информацией поделился ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По сообщению источника, сейчас вода идет на Казанский и Переславский острова. Глава администрации Владимир Леонтьев заявил, что могут пострадать порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки.
«В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке. Поэтому мы осуществляем сейчас все мероприятия на случай необходимости временной эвакуации», — отметил Леонтьев.
Он добавил, что серьезных причин для паники нет. Временная эвакуация может затронуть лишь небольшое число мирных жителей.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек. В результате вода начала бесконтрольно сбрасываться вниз по течению.
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