Примеси опасных веществ выявили в сидре, которым отравились люди в регионах РФ
В результате ЧП — десятки пострадавших и несколько погибших. Среди потерпевших есть несовершеннолетние и беременная женщина.
В целом ряде регионов РФ — Самарской, Ульяновской, Пензенской областях — выявили случаи отравления некачественным сидром. Как выяснилось позднее, по результатам экспертиз, в некоторых пробах обнаружили опасные для жизни вещества. Как сообщается на сайте «МВД Медиа», в алкоголе из Ульяновской области, в частности, нашли примеси метанола и этилбутирата.
По официальным данным, за прошедшие сутки стражи порядка проверили более 400 торговых точек конкретно в Ульяновской области, где могут продавать алкоголь. Из 34 магазинов изъяли несколько сотен кегов потенциально опасного сидра.
«По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей», — подчеркивалось в заявлении.
В Самарской области же — там, где находилось производство контрафакта, — изъяли почти 30 наименований алкогольной продукции, которая также может представлять угрозу для людей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что все пострадавшие и погибшие от употребления алкоголя пили один и тот же сидр — торговой марки «Мистер Сидр».
- 6 июн
- Число погибших от отравления спиртным в Самарской области выросло до семи
- 6 июн
- Роспотребнадзор проверил «ядовитый сидр», убивающий людей
- 6 июн
- Число пострадавших от сидра в Ульяновской области продолжает расти
- 5 июн
- Массовое отравление сидром в регионах России: что известно на данный момент
- 5 июн
- Уголовные дела об отравлении сидром будут переданы в главное управление СК РФ
- 5 июн
- Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 16
- 5 июн
- Среди отравившихся сидром в Ульяновской области оказалась 16-летняя сирота
- 5 июн
- Число погибших из-за суррогатного сидра увеличилось до 12 человек
- 5 июн
- Число пострадавших из-за самарского сидра увеличилось до 22 человек
- 5 июн
- Шесть человек погибли и шесть в реанимации из-за отравления сидром в Димитровграде
Читайте также
45%
0.45 87.03
-0.07
Нашли ошибку?