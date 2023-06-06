Зеленский провел срочное заседание из-за прорыва Каховской ГЭС
Гидроэлектростанция почти полностью ушла под воду в результате ночного обстрела со стороны украинских боевиков. Что будет дальше?
Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia
Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета нацбезопасности (СНБО) после инцидента с Каховской ГЭС. Плотина станции рухнула, из-за чего она почти полностью ушла под воду.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в своем личном блоге, что президент Украины принял решение собрать срочное заседание в связи с угрозой из-за прорыва дамбы.
Об эвакуации населения заявили как российские, так и украинские власти. Тем временем на территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.
В результате ночного обстрела вода в городе поднялась более чем на десять метров из-за разрушений на гидроэлектростанции. Как сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, мирных жителей начали вывозить из прибрежных подтопленных зон. В зоне риска оказались 80 населенных пунктов, однако, по информации властей, серьезных причин для паники нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушение Каховской ГЭС повлечет серьезный экологический ущерб.
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