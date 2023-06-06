«Адски кричал»: что происходит с жертвами «смертоносного» сидра

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Аделина Ким
Аделина Ким 28 0

Житель Самары после употребления «Мистера Сидра» впал в кому

«Адски кричал»: что происходит с жертвами «смертоносного» сидра

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger

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Алкоголь печально известного бренда был куплен в обычном продуктовом магазине у дома.

Жительница Самары Марина рассказала, что ее муж впал в кому после потребления напитка «Мистер Сидр». Об этом сообщает издание Газета.ру.

Она пояснила, что тот выпил полтора литра печально известного алкоголя со вкусом манго — больше он ничего не потреблял. Через некоторое время у него началась рвота, нарушилась координация движений, появились агрессия, рассеянность и отдышка, а язык у него будто западал.

«Только говорил невнятно, что сильно отравился. Сильно было плохо, что адски кричал на всю квартиру. Врачи прогнозов не дают, почки отказали, и он на искусственном дыхании», — делится Марина.

Сам смертоносный напиток «Мистер Сидр» мужчина купил в обычном продуктовом магазине. Иногда там продавали испорченные товары: сосиски были зелеными, а сыр — тухлым.

Сейчас оттуда уже изъяли всю опасную продукцию. Но ее супруг — далеко не единственный, кто пострадал из-за этой алкогольной продукции. В настоящее время известно уже о 18 погибших и 51 пострадавшем.

Предпринимателя, который занимался поставками контрафактного спиртного, уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новокузнецке изъяли контрафактный алкоголь на фоне массового отравления в регионах.

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