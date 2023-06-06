В Кривом Роге заявили о проблемах с водоснабжением из-за ЧП на Каховской ГЭС

После происшествия на Каховской ГЭС, в Кривом Роге Днепропетровской области Украины начались серьезные проблемы с водоснабжением. Об этом написал мэр города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

Он предупредил население, что никакой паники поднимать не нужно, так как вода будет, в любом случае.

«Забор воды за последние пять часов увеличился в два раза — все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно. Поэтому часть насосов не работает», — написал Вилкул.

До этого он уже писал, что ситуация сложная и проводится экстренное заседание по обеспечению жителей водой.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате Новая Каховка оказалась полностью затоплена. А власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.

Это не первый удар ВСУ по гражданской инфраструктуре. Ранее украинские террористы устроили теракт на Крымском мосту. Тогда в результате взрыва фуры обрушились несколько пролетов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле назвали преднамеренной диверсией атаку на Каховскую ГЭС.