Зеленский показал фото заседания по Каховской ГЭС с Залужным

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 975 0

Считавшийся тяжелораненым и пропавший из инфополя главком ВСУ лично присутствовал на мероприятии. По крайней мере, об этом свидетельствует размещенная в сети иллюстрация.

Зеленский показал фото заседания по Каховской ГЭС с Залужным

Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный лично присутствовал на экстренном заседании по ситуации на Каховской ГЭС. Об этом свидетельствует фото с заседания, опубликованное в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

При этом на снимке нет главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова. В последний раз он публиковал в сети видео 29 мая, что породило на Украине слухи о его гибели. Киевский режим это не подтверждает.

О тяжелом ранении и даже ликвидации Залужного заговорили 10 мая, после того как глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) не может присоединиться к заседанию комитета из-за «напряженной оперативной ситуации».

Позднее в сети появились фото, где Залужный запечатлен на отдыхе и на свадьбе родственников. Однако быстро выяснилось, что снимки старые. Представитель хакерской группы «Джокер ДНР» 22 мая заявил, что Залужный получил тяжелое ранение в результате ракетного удара по штабу и перенес несколько тяжелых операций. В свою очередь Минобороны Украины 25 мая опубликовало видео с главкомом. На кадрах он сидел в кресле, следов ранений на нем видно не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета нацбезопасности (СНБО) после прорыва Каховской ГЭС.

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