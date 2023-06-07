Россия призвала ООН дать объективную оценку действиям Украины
Немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя.
Фото, видео: СБ ООН; 5-tv.ru
Немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя.
Выступая на заседании Совбеза, посвященном трагедии, он призвал генсека организации дать объективную оценку террористическим действиям Киева и осудить их.
Небензя напомнил, что о планах ВСУ взорвать Каховскую ГЭС было известно давно. И в России о такой угрозе предупреждали. Так почему же никто не прислушался?
Подробности — в репортаже Александра Якименко.
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