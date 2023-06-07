Россия призвала ООН дать объективную оценку действиям Украины

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Немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя.

Фото, видео: СБ ООН; 5-tv.ru

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя.

Выступая на заседании Совбеза, посвященном трагедии, он призвал генсека организации дать объективную оценку террористическим действиям Киева и осудить их.

Небензя напомнил, что о планах ВСУ взорвать Каховскую ГЭС было известно давно. И в России о такой угрозе предупреждали. Так почему же никто не прислушался?

Подробности — в репортаже Александра Якименко.

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