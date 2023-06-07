Режим ЧС ввели в Херсонской области из-за ситуации с Каховской ГЭС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Херсонской области после катастрофы на Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Прежде такие меры приняли на территории Новокаховского городского округа.

Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. В результате катастрофы оказались затоплены несколько населенных пунктов, жителей которых власти решили эвакуировать на автобусах и спецтехнике.

Немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новокаховском городском округе отмечается снижение уровня воды после затопления.