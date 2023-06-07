Режим ЧС ввели в Херсонской области из-за ситуации с Каховской ГЭС
Прежде аналогичные меры были распространены на Новокаховский городской округ.
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Херсонской области после катастрофы на Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС.
Прежде такие меры приняли на территории Новокаховского городского округа.
Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. В результате катастрофы оказались затоплены несколько населенных пунктов, жителей которых власти решили эвакуировать на автобусах и спецтехнике.
Немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новокаховском городском округе отмечается снижение уровня воды после затопления.
- 7 июн
- «Меньше тайны»: американский журналист о причастности Киева к атаке на Каховскую ГЭС
- 7 июн
- Около семи человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
- 7 июн
- В Новокаховском округе сообщили о снижении уровня воды после затопления
- 7 июн
- Россия призвала ООН дать объективную оценку действиям Украины
- 7 июн
- В Белом доме отказались назвать виновных в разрушении Каховской ГЭС
- 7 июн
- В Херсонской области сообщили о резком росте уровня воды в городе Голая Пристань
- 7 июн
- Небензя: подрыв Каховской ГЭС киевским режимом — немыслимое преступление
- 6 июн
- Украина выстрелила себе в ногу: что происходит после ЧП на Каховской ГЭС
- 6 июн
- В МИД РФ резко осудили ВСУ за подрыв Каховской ГЭС
- 6 июн
- Захарова сравнила подрыв Каховской ГЭС с терактом на «Северных потоках»
Читайте также
77%
-0.08 86.95
-0.08
Нашли ошибку?