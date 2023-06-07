В Новокаховском округе сообщили о снижении уровня воды после затопления

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 43 0

Глава Новокаховского округа Леонтьев: уровень воды упал на 35 сантиметров

В Новокаховском округе сообщили о снижении уровня воды после затопления

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Из зон подтопления на территории округа перемещены в безопасные места около 900 человек.

В Новокаховском городском округе отмечается снижение уровня воды после затопления, произошедшего накануне из-за прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава администрации округа Владимир Леонтьев в своем Telegram-канале.

«Уровень воды упал на 35 сантиметров. Это позитивно», — отметил он.

За вчерашний день, по словам Леонтьева, из зон подтопления на территории округа было эвакуировано в безопасные районы около 900 местных жителей. При этом 17 человек силами спасателей и работников местной администрации были сняты с крыш затопленных домов.

Сейчас оперштаб, МЧС, полиция, коммунальные и аварийные службы и администрация продолжают работу по эвакуации людей и нормализации ситуации на территории округа, добавил Леонтьев. Он также пообещал больше позитивных новостей уже во второй половине дня.

Накануне сообщалось, что в Новокаховском городском округе оказались полностью затоплены три населенных пункта после разрушения Каховской ГЭС.

Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. В Кремле заявили, что речь идет о преднамеренной диверсии и террористической атаке с украинской стороны, которая должна понести за это ответственность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме отказались назвать виновных в разрушении Каховской ГЭС.

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС
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